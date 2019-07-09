Зеленский уволил 25 руководителей райадминистраций в Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №№76/2019-рп – 100/2019-рп датированы 9 июля и опубликованы на официальном сайте главы Украинского государства.

В частности, уволены главы Бершадской, Гайсинской, Жмеринской, Литинской, Могилев-Подольской, Мурованокурировецкой, Теплицкой, Тростянецкой, Шаргородской и Ямпольской райадминистраций Винницкой области.

Также уволены главы Владимир-Волынской, Гороховской, Киверцевской, Ковельской, Ратновской, Старовыжевской, Турийской и Шацкой райадминистраций Волынской области.

Кроме того, уволены главы Бахмутской, Волновахской и Мангушской райадминистраций Донецкой области и глава Новомосковской райадминистрации Днепропетровской области.

В городе Киеве уволены главы Голосеевской, Святошинской и Соломенской РГА.