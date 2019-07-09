Зеленский уволил 61 руководителя РГА по всей стране (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №№76/2019-рп – 149/2019-рп датированы 9 июля и опубликованы на официальном сайте главы Украинского государства.
В городе Киеве уволены главы Голосеевской, Святошинской и Соломенской РГА.
В Винницкой области уволены главы Бершадской, Гайсинской, Жмеринской, Литинской, Могилев-Подольской, Мурованокурировецкой, Теплицкой, Тростянецкой, Шаргородской и Ямпольской райадминистраций.
Также уволены главы Владимир-Волынской, Гороховской, Киверцевской, Ковельской, Ратновской, Старовыжевской, Турийской и Шацкой райадминистраций Волынской области.
Кроме того, уволены главы Бахмутской, Волновахской и Мангушской райадминистраций Донецкой области.
Уволен глава Новомосковской райадминистрации Днепропетровской области.
Лишились своих постов главы Бердичевской и Черняховской РГА на Житомирщине.
На Закарпатье уволены руководители Виноградовской, Тячевской и Хустской РГА.
Главы Гайворонской, Знаменской, Маловисковской, Новогородковской , Новомиргородской, Александровской, Онуфриевской, Петровской, Светловодской, Устиновской РГА на Кировоградщине.
Во Львовской области уволены председатели Дрогобыцкой, Жовквской, Каменнобузкой, Пустомытовской и Турковской РГА.
Главы Беловодской, Новопсковской, Попаснянской, Сватовской, Старобельской РГА лишились своих должностей в Луганской области.
На Одесчине уволен глава Болградской РГА.
Главы Великобагачской и Кобеляцкой РГА потеряли свои посты на Полтавщине.
В Ривненской области уволены главы Володимирецкой, Дубровицкой и Заречненской РГА.
Главы Великописаревской, Глуховской, Краснопольской, Охтырской, Сумской РГА уволены на Сумщине.
На Тернопольщине уволены главы Борщовской, Теребовлянской, Тернопольской и Зборовской РГА.
Глава Волочиской РГА уволен на Хмельнитчине.
В Черкасской области уволены главы Каменской, Монастырищенской, Чигиринской, Чернобаевской и Шполянской РГА.