Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.07.19 17:51

Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Геннадия Труханова по "делу Краяна"

Коллегия судей Малиновского районного суда Одессы сегодня признала невиновными мэра Одессы Геннадия Труханова и его подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Геннадия Труханова по "делу Краяна"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег". 

Суд признал недоказанным наличие умысла у обвиняемых на завладение средствами местного бюджета. Также суд не усмотрел в действиях Труханова злоупотребления служебным положением.

Кроме того, суд признал незаконным вручение детективами Национального антикоррупционного бюро фигурантам дела сообщений о подозрении, так как при этом была нарушена процедура. Суд также признал ненадлежащими доказательствами материалы негласных следственных действий НАБУ в отношении мэра Одессы.

Суд подчеркнул, что большинство свидетелей в процессе не подтвердили совершение обвиняемыми преступных действий при покупке здания завода "Краян". Более того, суд не смог установить наличие ущерба в данном деле. Как следствие, суд не установил факт совершения преступления. В итоге суд признал невиновным и оправдал Труханова.

Аналогичный вердикт суда вынесен в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана и других обвиняемых: Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова, Петра Загодиренко, Игоря Кравченко и Галины Богдановой.

Суд также отменил меры пресечения, которые действуют в отношении подсудимых.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если приговор Труханову нас не удовлетворит, то САП будет его обжаловать, - Холодницкий

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100