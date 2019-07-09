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09.07.19 17:56

"Русский мир" нам вреден, - президент брестского "Динамо" Зайцев о приглашении белорусских клубов в российскую премьер-лигу

Президент брестского "Динамо" Александр Зайцев возмутился приглашением белорусских клубов на чемпионат России по футболу.

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Об этом сообщает "Прессбол", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Зайцев отреагировал на идею президента московского ЦСКА Евгения Гинера расширить российскую премьер-лигу за счет приглашения клубов из Армении, Казахстана и Беларуси.

"Что я думаю о предложении Гинера? По своей сути оно диверсионное и вредное. Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам - вредно", - сказал Зайцев.

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