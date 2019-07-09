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09.07.19 18:14

Государство может помочь промышленникам бороться с индустриальными загрязнениями

Финансовую нагрузку на отечественные промышленные предприятия вследствие имплементации Директивы о промышленных загрязнениях частично может взять на себя государство. В частности, в Министерстве экологии и природных ресурсов уже думают над будущим реформированием экологического фонда, чтобы использовать средства из него на внедрение европейских стандартов - наилучших доступных технологий и методов управления.

Об этом во время презентации совместного украинского-германского проекта по внедрению НДТМ рассказал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Минприроды Николай Кузьо, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель

По словам замминистра, Украина будет стремиться к тому, чтобы внедрить НДМТ за 10 лет – быстрее, чем это было в большинстве европейских стран. При этом, сейчас рассматривается возможность увеличить переходный период для отдельных секторов, чтобы дать возможность украинскому бизнесу адаптироваться под новые стандарты.

Государство может помочь промышленникам бороться с индустриальными загрязнениями 01

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