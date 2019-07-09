САП обжалует оправдательный приговор Труханову по делу одесского завода "Краян"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "Суд не нашел доказательств вины указанных лиц в инкриминируемых им преступлениях и признал их невиновными.

Однако прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением. По мнению стороны обвинения, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано многочисленное количество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доводят виновности Одесского городского головы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

Несмотря на это, после с ознакомлением с полным текстом приговора, прокурорами САП будет подана апелляционная жалоба на указанное решение суда".

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