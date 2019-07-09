Ликвидирована масштабная преступная группа, которая наладила производство сигарет и переправляла их в ЕС, - замглавы ГБР Варченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Варченко отметила: "Следователями Центрального аппарата ГБР совместно с Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и нашими европейскими коллегами из спецслужб Польши и Таможенной и налоговой службы Великобритании - удалось разоблачить межнациональное преступную группировку, участниками которого были граждане Украины, Польши и Беларуси.

Они наладили на территории Украины незаконное производство сигарет, которые затем переправляли через украинскую границу в Евросоюз.

Фабрика, на которой изготавливали контрафакт, находилась в Киевской области. В результате обысков, проведенных на производстве, следователи нашли оборудование, которое позволяло производить поддельные сигареты в промышленных объемах.

Также было выявлено 186 килограммов табака и 2473800 штук уже готовых сигарет и более 2843 пачки различных торговых марок.

Результат: 4 лицам уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст.28 и ч. 1, 2 ст. 204 УК (незаконное изготовление подакцизных товаров)".

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