Кузьмин подал в суд на Парубия, но проиграл

Окружной административный суд Киева отказал Кузьмину в удовлетворении его иска. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд отказал в удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что оспариваемые действия являются действиями ответчика как Председателя Верховной Рады Украины во время проведения пленарного заседания, а не как кандидата в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по мнению суда, указанные заявления Парубия как председателя ВР не является формой политической агитации, а его сообщение не освещают деятельности ответчика, как кандидата в народные депутаты.

В суде информируют, что данный спор возник относительно правоотношений, связанных с избирательным процессом, поэтому дело было рассмотрено в срок, предусмотренный ч. 11 ст. 273 Кодекса административного судопроизводства Украины, а именно - в течение двух дней после поступления искового заявления.

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Ренат Кузьмин просил суд признать противоправным обращение Андрея Парубия во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады Украины в Генеральную прокуратуру Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины с требованием предоставить сведения о проживании Рената Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечения им границы.

Кузьмин хотел стать депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". ЦИК зарегистрировал его кандидатом в депутаты. По словам замглавы ЦИК Евгения Радченко, Кузьмину не могли отказать в регистрации, поскольку ни Госпогранслужба, ни Нацполиция, ни Генпрокуратура не предоставили доказательств того, что он в последние 5 лет не проживал на территории Украины.

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3 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий с трибуны парламента обратился к ЦИК с призывом пересмотреть решение о регистрации Кузьмина кандидатом в народные депутаты. Он также призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании Кузьмина на территории Украины в течение последних 5 лет.

После этого СБУ начала проверку о пребывании Кузьмина в Украине в течение последних 5 лет.

Как рассказал в интервью Цензор.НЕТ замглавы ЦИК Евгений Радченко, СБУ предоставила Центральной избирательной комиссии документ о том, что Кузьмин не проживал на территории Украины последние 5 лет.

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5 июля ЦИК отменил регистрацию Кузьмина кандидатом в народные депутаты.