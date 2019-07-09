Пленным морякам, удерживаемым в России, выдвинули обвинение в окончательной редакции

Об этом координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам. В ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко", - написал он.

По словам Полозова, предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и закреплением доказательств.

Теперь начнется стадия ознакомления с материалами уголовного дела.

"Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля", - сообщил Полозов.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.