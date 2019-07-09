Украинцы и россияне по сути одна нация и сближение двух стран "неизбежно", - Путин

Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на федеральное агентство РИА-Новости.
Агентство сообщает, что в разговоре со Стоуном Путин подчеркнул, что сближение России и Украины неизбежно.
"Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений", - сказал Путин.
По его мнению, русские и украинцы, "по сути, представляют одну нацию, у них общая история и религиозная принадлежность".
Однако "со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право", - отметил Путин.