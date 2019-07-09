Экспертиза установила причину возгорания Грибовичской свалки в 2016 году - пожар начался в результате самовозгорания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом указано в материалах экспертизы, передают Українськi Новини.

Экспертизу провели четыре эксперта Харьковского института судебных экспертиз имени профессора Бокариуса.

В их выводах указано, что отсутствуют подтверждения того, что возгорание произошло из-за поджога или других сторонних факторов.

Экспертиза также установила, что эксплуатация полигона осуществлялась с нарушением требований пожарной безопасности.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар.



После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошло смещение мусора, под которое попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка".



31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.



По факту пожара на Грибовчиской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.