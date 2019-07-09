Обвиняемого в госизмене бывшего оккупационного "главу Минздрава" Крыма Михальчевского отпустили под домашний арест

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

О переводе под домашний арест просил защитник Михальчевского Валентин Рыбин - адвокат, известный пророссийскими взглядами и защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. Он обосновал это тем, что 25 июня Конституционный суд Украины отменил норму, согласно которой обвиняемым в государственной измене применяется только самая жесткая мера пресечения - содержание под стражей.

Прокуроры Роман Мурачев и Евгений Комаровский выступили против освобождения Михальчевского из СИЗО. Они заявили, что экс-министр имеет недвижимость и связи в оккупированном Крыму, и, по мнению обвинения, может скрыться на территории полуострова.

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Заслушав стороны, судейская коллегия во главе с Мирославой Марченко приняла решение полностью удовлетворить ходатайство защиты. Чем обосновано это решение - неизвестно, была зачитана только регулятивная часть решения. В соответствии с ней, Михальчевский обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

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С 8 января Петр Михальчевский находится под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.