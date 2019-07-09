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09.07.19 21:52

Капитан ВСУ задержан в Десне при получении взятки от контрактника за непривлечение к ответственности за самоволку

Капитан ВСУ требовал и получил 33 000 гривен от контрактника за сокрытие от правоохранительных органов факта самовольного оставления места несения службы солдатом и решения вопроса о непривлечении его к ответственности за содеянное.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Во время передачи второй части взятки в размере 25 000 гривен командир учебной батареи воинской части, дислоцированной в пгт. Десна, задержан 9 июля 2019 военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Черниговской области. Первую часть неправомерной выгоды в размере 8000 гривен капитан получил 6 июля также под контролем правоохранительных органов.

Проводятся неотложные следственные действия в служебных помещениях воинской части. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а также ходатайство следственному судье об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения взяточника от занимаемой должности".

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Капитан ВСУ задержан в Десне при получении взятки от контрактника за непривлечение к ответственности за самоволку 01

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