Капитан ВСУ задержан в Десне при получении взятки от контрактника за непривлечение к ответственности за самоволку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Во время передачи второй части взятки в размере 25 000 гривен командир учебной батареи воинской части, дислоцированной в пгт. Десна, задержан 9 июля 2019 военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Черниговской области. Первую часть неправомерной выгоды в размере 8000 гривен капитан получил 6 июля также под контролем правоохранительных органов.

Проводятся неотложные следственные действия в служебных помещениях воинской части. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а также ходатайство следственному судье об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения взяточника от занимаемой должности".

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