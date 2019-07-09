ЦИК зарегистрировал наблюдателей от Венгрии, Бельгии и ПА НАТО

В частности, Комиссия зарегистрировала троих официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передові правові ініціативи" на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в заграничном избирательном округе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦИК.

Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 41 официального наблюдателя от иностранных государств и международной организации. А именно: 21 - от Парламентской Ассамблеи НАТО, 18 - от Венгрии, 2 - от Королевства Бельгия.

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Таким образом, по состоянию на 9 июля Комиссия зарегистрировала 522 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года: от 6 иностранных государств - 43 официальных наблюдателя, от 11 международных организаций - 479 официальных наблюдателя.