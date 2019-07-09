Лишать людей парада - недальновидно. Но все зависит от приоритетов Зеленского, - Порошенко

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, комментируя в студии Прямого канала информацию об отмене парада президентом Зеленским в пользу выплаты премий личному составу ВСУ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

При этом Петр Порошенко отметил, что парад - это значимое событие не только для армии, но и для украинского народа, ведь он демонстрирует тот прогресс в развитии ВСУ, который был достигнут в течение года.

"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Сегодня армия и воины являются наиболее уважаемым и солидным институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", - отметил Порошенко.

"Но президент Зеленский как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины имеет полное право принимать решение - проводить парад или нет. Это зависит от приоритетов господина Зеленского", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"У меня приоритетом было государства - кроме языка, кроме веры, кроме децентрализации в приоритете была армия. Я считал, что совершенно необходимо обеспечивать развитие армии", - напомнил Порошенко.

Он также сообщил, что проведение парада стоило гораздо меньше денег, потому что наиболее затратные мероприятия были отменены. "Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного горючего. Форму, которую выдавали на парад - выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", - сообщил Порошенко.

Петр Порошенко также сообщил, что денежные премии ко Дню Независимости получали и участники парада, и бойцы в зоне проведения боевых действий.

"Я полностью приветствую инициативу, чтобы поддержать денежным обеспечением нашу армию. Когда я был избран президентом в 2014-м, то снайпер спецназа, мобилизованный на линию фронта, получал денежное обеспечение 600 гривен в месяц. На сегодняшний день тот же снайпер получает обеспечения более 29000 гривен в месяц! И это тот индикатор отношение, которое демонстрирует наша команда к украинскому воину", - подчеркнул Порошенко.