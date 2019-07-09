Мирные жители получили ранения вследствие обстрелов в Новгородском и Пикузах, - СММ ОБСЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в больнице Торецка команда СММ видела 78-летнего мужчину с бинтовыми повязками на голове и нижней части спины.

"Мужчина рассказал наблюдателям о том, что 6 июля, находясь возле своего дома на ул. Стахановской, 241, в н. п. Новгородское (подконтрольный правительству, 35 км к северу от Донецка), он услышал громкий взрыв и впоследствии почувствовал, что осколки попали ему в голову, шею и позвоночник. Он добавил, что его огород расположен вблизи позиций Вооруженных сил Украины. По словам медработников, мужчина поступил в больницу вечером 6 июля с осколочными ранениями головы и позвоночника. В полиции наблюдателям подтвердили, что мужчина получил осколочные ранения, и по факту инцидента начато уголовное расследование", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что 17 июня наблюдатели уточняли сообщения о том, что мужчина получил ранения в результате обстрела в Пикузах (неподконтрольный правительству).

"В одноэтажном доме по ул. Ахматовой, 49, команда СММ видела мужчину (81-89 лет) с ожогами спины. Команда Миссии также видела, что на его доме нет крыши, а 2 окна на северо-северо-западной стороне были затянуты брезентом. Мужчина рассказал, что находился дома, когда 10 июня в крышу его дома попал снаряд, в результате чего кровля загорелась и полностью сгорела", - сообщается в отчете.

Напомним, 6 июля поздно вечером российско-оккупационные войска обстреляли поселок Новгородское. Известно, что огонь противник вел из оккупированной Горловки. В результате разрыва мин калибра 82 мм повреждены окна в частном доме по улице Славянской и ранен пожилой мужчина 1941 года. Вражеская мина разорвалась в нескольких метрах от его дома.

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