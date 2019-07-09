Обыски в Фонде госимущества связаны с задержанием замглавы Госархивслужбы, который хотел взятку за трудоустройство в ФГИ, - НАБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "Чиновник в обмен на 10 тыс. долл. США неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до 9,8 тыс. долл. США. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере 4,8 тыс. долл. США, чиновника и разоблачили "на горячем".



Сейчас заместителя председателя Укргосархива задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.



Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц.

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