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09.07.19 23:06

Обыски в Фонде госимущества связаны с задержанием замглавы Госархивслужбы, который хотел взятку за трудоустройство в ФГИ, - НАБУ

9 июля 2019 детективы Национального бюро совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя председателя Государственной архивной службы.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ. 

В сообщении отмечается: "Чиновник в обмен на 10 тыс. долл. США неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до 9,8 тыс. долл. США. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере 4,8 тыс. долл. США, чиновника и разоблачили "на горячем".

Сейчас заместителя председателя Укргосархива задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц.

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