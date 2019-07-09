У крымскотатарского политзаключенного Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, воспаление легких, - жена

Об этом сообщила его жена Гульнара Бекирова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Узнали, что, кроме всего, у него воспаление легких, и сегодня он принимает антибиотики", - отметила Бекирова.

По ее словам, мужу предлагали антибиотики, но не говорили, для чего, и дали ответ только после официального запроса.

Отмечается, уже 210-й день незаконного содержания, издевательства, истязаний, которые испытывает Бекиров.

"Я эти слова говорю, потому что это так и есть. Это больной человек, он инвалид І группы… У него такие диагнозы, что его не имеют права удерживать в СИЗО", - добавила Бекирова. И напомнила, что не выполняется решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно поместить в больницу Бекирова.

Бекирова отметила, что может только переписываться с мужем – она пишет письмо, фотографирует его и передает через адвоката.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенный Бекиров практически ничего не ест в СИЗО оккупированного Симферополя, - адвокат

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.