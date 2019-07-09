Для Словакии будет честью организовать у себя встречу "нормандского формата", - Лайчак

Об этом заявил во вторник действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время пресс-конференции по результатам неформального министерского заседания ОБСЕ в Высоких Татрах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина - это один из наших приоритетов, мы бы хотели возобновления "нормандского формата". Я думаю, что сейчас рановато говорить о саммите. Но на этой неделе будет встреча на уровне экспертов в "нормандском формате", и я думаю, что это очень желательным, чтобы "нормандский формат" встретился на самом высоком политическом уровне. Очевидно, для нас будет честью организовать такую встречу здесь, в Словакии", - заявил Лайчак, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли проведение саммита между Украиной и Россией как сторонами конфликта до завершения Словацкого председательства в ОБСЕ (до конца 2019 года).

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В то же время, добавил министр, он не хотел бы сейчас говорить "о пока не подтвержденных вещах".

Вместе с этим, действующий председатель ОБСЕ указал на необходимость обсуждения того, как можно улучшить жизнь простых людей в зоне конфликта.

"Вместе с моими коллегами мы подготовили план по восстановлению доверия, и этот план, собственно, был поддержан и Москвой, и Киевом. И первый шаг в этом плане - разведение сил в районе Станицы Луганской... Также сюда входит разминирование и восстановление инфраструктуры", - сказал Лайчак.

Отметим, что неформальная встреча министров иностранных дел и других представителей высокого уровня государств-участников ОБСЕ проходила во вторник, 9 июля, в Высоких Татрах в Словакии.

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