Швейцария предоставит Украине €25 миллионов на реформы

Об этом директор Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Хольгер Тауш сказал во время презентации Министерством юстиции Украины и Государственным агентством по вопросам электронного управления Украины новой электронной услуги по регистрации ООО, действующей на основании модельного устава, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швейцария поддерживает Украину, народ Швейцарии поддерживает народ Украины, и это важно. И для этого мы выделяем из нашего государственного бюджета 25 миллионов евро, то есть достаточно весомую сумму. Швейцария поддерживает многие реформы, которые осуществляются в Украине", - сказал Тауш.

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По его словам, в том числе речь идет о поддержке реформы государственного управления и качественных изменений в сфере предоставления услуг, а также децентрализации. "Очень важно, что мы поддерживаем вот это направление, которое является чрезвычайно важным в реформе государственного управления Украины", - добавил директор Швейцарского бюро сотрудничества.

По его убеждению, в последнее время Украине удалось сделать немало. "Мы приятно удивлены теми достижениями, которые увидели в течение последних 4 лет в производстве нашей программы. Хочу отметить, что создается впечатление, будто Украина движется значительно быстрее, чем Швейцария в этой сфере", - сказал он.

Положительные сдвиги Тауш видит в техническом плане, а также в расширении количества электронных услуг и сервисов, которые стали доступными для граждан и представителей бизнеса. В то же время он обратил внимание на проблему, с которой до сих пор приходится сталкиваться, - это коррупция, затрудняющая многие процессы. "Но я убежден, что реформы в секторе юстиции - это самое важное, что зацементирует все остальные реформы в других направлениях и секторах", - добавил директор Швейцарского бюро.

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