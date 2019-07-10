Девять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Ломакино - из артиллерийской системы калибра 122 мм;

- дважды неподалеку от Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов;

- два раза окраины Новомихайловки - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

- дважды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;

- вблизи Новотроицкого - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- пять раз вблизи Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Пищевика - из автоматической гранатомета;

- окраины Чермалыка - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 8 раз:

- дважды вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- три раза вблизи Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;

- неподалеку от Зайцево - из миномета калибра 82 мм;

- в районе населенного пункта Шумы - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- окраины Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела Катериновки повреждено не менее 7 домов, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 9 июля трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи Марьинки из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

- дважды неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Причепиловки - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- окраины Новотошковское - с артиллерийской системы калибра 122 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.





