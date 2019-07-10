Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.07.19 07:15

Девять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС

9 июля вооруженные формирования РФ 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

донбасс,ато,военнослужащий,воины,воин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Ломакино - из артиллерийской системы калибра 122 мм;
- дважды неподалеку от Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов;
- два раза окраины Новомихайловки - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;
- вблизи Новотроицкого - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- пять раз вблизи Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пищевика - из автоматической гранатомета;
- окраины Чермалыка - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 8 раз:

- дважды вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза вблизи Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;
- неподалеку от Зайцево - из миномета калибра 82 мм;
- в районе населенного пункта Шумы - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- окраины Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела Катериновки повреждено не менее 7 домов, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 9 июля трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи Марьинки из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

- дважды неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Причепиловки - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- окраины Новотошковское - с артиллерийской системы калибра 122 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Девять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС 01
Девять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС 02
Девять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100