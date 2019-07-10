Охранник ночного клуба до смерти избил посетителя в Одессе, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Как отметили в полиции, происшествие произошло ночью возле развлекательного заведения в центре города.

"36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба, пытаясь его прекратить. Один из участников события нанес мужчине удар в область головы, от которого последний упал на тротуар. Пострадавший был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, в котором он впоследствии скончался", - сказано в сообщении.

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По подозрению в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений сотрудниками Приморского отдела полиции раскрыто 24-летнего охранника заведения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках начатого уголовного производства и устанавливают полные обстоятельства происшествия.