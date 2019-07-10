Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 9 июля.

Так, на вопрос "Что из перечисленного на карточке Вы хотели бы, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней? Выберите, пожалуйста, не более 3-х ответов". Ответы респондентов распределились следующим образом:

- Снизить тарифы на коммунальные услуги - 42,8%;

- Добавить в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, Президента - 36,6%;

- Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Востоке Украины - 33%;

- Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 31,4%;

- Уменьшить зарплату топ-чиновникам - 17,6%;

- Начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму - 14,3%;

- Начать переговоры с Россией о восстановлении экономических отношений - 12,1%;

- Инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками - 10%;

- Ускорить расследование преступлений против Майдана - 9,6%;

- Инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 4,7%;

- Внести в парламент законопроект о референдумах в Украине - 4,7%;

- Арестовать российские активы в Украине - 4,7%;

- Начать переговоры о вступлении в ЕС - 3,9%;

- Выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением Президента - 3,7%;

- Осуществить визит в Вашингтон и Брюссель - 2,2%;

- Перенести Администрацию Президента в другое здание - 0,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения с 25 июня по 7 июля 2019 г. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.