Более 1/3 украинцев не знают, кого хотят видеть премьером, остальные отдали предпочтение Бойко, Тимошенко и Гройсману

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сейчас обсуждаются различные варианты того, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть главой правительства - премьер-министром после парламентских выборов?".
Выбор опрошенных распределился следующим образом.
Юрий Бойко - 12,8%
Юлия Тимошенко - 12,3%
Владимир Гройсман - 9,6%
Игорь Смешко - 7,7%
Святослав Вакарчук - 4%
Анатолий Гриценко - 3,5%
Петр Порошенко - 2,7%
Андрей Садовый - 2%
Александр Данилюк - 1,6%
Сергей Тарута - 0,8%
Арсений Яценюк - 0,8%
Андрей Коболев - 0,1%
Другой кандидат - 4,4%
При этом 37,6% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос либо ответили, что им трудно сказать.
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Опрос проводился с 25 июня по 7 июля по всей территории Украины. Опрошены 2004 респондента, живущих в 129 населенных пунктах. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.