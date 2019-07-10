Россия ненавидит нас за то, что мы научились жить без них. Это варварство, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Прямой", посвященном теме "Украина на распутье между ЕС и реваншем".

"Украинцы - свободолюбивая нация. Мы были одной из первых европейских демократий. И конституция Пилипа Орлика, и традиции Запорожской Сечи являются таковыми, которые кардинально отличают нас от тех, кто очень понятен россиянам. Поэтому каждый раз, когда Россия идет на Украину, она просчитывается, не ожидая такого сопротивления. Так же было и в 2014 году", - напомнил Порошенко.

Российский лидер Владимир Путин ожидал, что его проекты Малороссии и оккупации Крыма будут благосклонно восприняты большей частью украинцев, но все произошло с точностью до наоборот - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2023 года мы должны соответствовать всем критериям для подачи заявки в ЕС, - Порошенко

"Я очень хорошо помню, как я в конце февраля приехал в Крым. Крымские татары и украинцы вышли на протесты против оккупационной власти. Одним из лидеров этих протестов был Ахтем Чийгоз. За массовое сопротивление российской оккупации Ахтем был заключен в тюрьму на долгие 3,5 года. Постоянно к Ахтему подходили эфэсбэшники и предлагали - откажись от украинского паспорта, откажись от Украины. "Я Украину не продаю, потому что Украина - не продается!". Это и есть ответ", - подчеркнул Порошенко и добавил, что после освобождения из российской тюрьмы с помощью турецкого президента Эрдогана Ахтем Чийгоз не прекратил борьбу за освобождение Крыма от оккупации. И сегодня Ахтем Чийгоз и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев идут в команде "Европейской Солидарности" в парламент, чтобы там отстаивать позицию по освобождению Крыма.

"Россия пришла на нашу землю. Россия начала убийства с Симферополя, уничтожая крымских татар, подвергая их пыткам. Затем на Востоке нашей страны - 3 тыс. украинских воинов отдали свои жизни и 10 тыс. гражданских", - напомнил Порошенко.

"Они в ярости и ненавидят нас за то, что мы научились жить без них и идем в Европу. Мы отказались от их газа. Мы выиграли суд против "Газпрома" в Стокгольме. Мы получили безвиз в Европейский Союз - они усилили агрессию. Мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы сняли российское ярмо с нашей церкви, мы получили признание мирового православия посредством Томоса - ненависть зашкаливает", - констатировал Порошенко.

"Это - варварство. Это абсолютное отсутствие цивилизации", - убежден он.

Читайте также: Сюмар, Ионова и Парубий предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины