Парубий призвал украинцев прийти "на парад на Крещатике" в День Независимости

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада ко Дню Независимости. Глубоко огорчен этим решением. Чтобы почтить подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся за Украину, прийти 24 августа 2019 года на парад на Крещатике. Я буду там вместе с вами!" - написал Парубий.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада на День Независимости не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в качестве премий.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение парада стоило меньше 300 млн гривен. При этом, по его словам, участники парада и бойцы в зоне проведения боевых действий все равно получали денежные премии.