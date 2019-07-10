Украинцы составляют около 80% нелегальных работников в Чехии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Radio Praha".

По официальным данным Министерства труда и социальных дел, в 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев. Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа "Режим Украина", около 80% процентов нелегальных работников были именно украинцами. Как заявляют представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

"Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки выполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать", - говорится в докладе Минтруда.

В прошлом году работники ведомства предъявили штрафы 500 фирмам на сумму, превышающую 150 млн крон, пишет чешское издание E15. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки 7200 предприятий.

Напомним, в начале июня правительство Чехии поддержало увеличение квоты на трудоустройство украинцев с 19 тыс. до 40 тыс. в год.

По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране были трудоустроены 121 тыс. граждан Украины, что составляло 20% от всего количества работающих в стране иностранцев.

В прошлом году Чехия депортировала более 1000 украинцев, незаконно трудившихся в стране с разрешениями на трудоустройство, выданными Польшей.

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