Страна-оккупант должна сама решать вопрос воды для Крыма, - постпред президента Кориневич

Об этом постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил во вторник во время дискуссии "Крым: видение будущего", состоявшейся в Херсоне в рамках культурно-социального проекта "Крымский дом объединяет сердца", отвечая на вопрос Укринформа о скандальных заявлениях, которые появляются время от времени, относительно возвращения днепровской воды для Крыма, передает Цензор.НЕТ.

"Государство-оккупант должно решать вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности на оккупированной территории, самостоятельно. Государство-оккупанта мы в Крым не приглашали", - отметил Кориневич.

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В свою очередь первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи подчеркнул, что государственным органом, который определяет государственную политику в отношении оккупированных территорий, является министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Поэтому вопросы "относительно воды - не воды, электроэнергии - на электроэнергии и так далее" для Крыма должны декларировать функционеры министерства, отвечающие за этот блок вопросов, а не люди, которые никакого отношения не имеют к этой проблеме, отметил Куркчи.