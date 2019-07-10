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10.07.19 11:03

Страна-оккупант должна сама решать вопрос воды для Крыма, - постпред президента Кориневич

Хозяйственные вопросы на территории АР Крым государство-оккупант – Россия — должна решать сама. А "сезонные" вопросы, в том числе и о воде для Крыма, перестанут возникать, когда соответствующие структуры разработают стратегию деоккупации полуострова.

канал,северо-крымский

Об этом постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил во вторник во время дискуссии "Крым: видение будущего", состоявшейся в Херсоне в рамках культурно-социального проекта "Крымский дом объединяет сердца", отвечая на вопрос Укринформа о скандальных заявлениях, которые появляются время от времени, относительно возвращения днепровской воды для Крыма, передает Цензор.НЕТ.

"Государство-оккупант должно решать вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности на оккупированной территории, самостоятельно. Государство-оккупанта мы в Крым не приглашали", - отметил Кориневич.

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В свою очередь первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи подчеркнул, что государственным органом, который определяет государственную политику в отношении оккупированных территорий, является министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Поэтому вопросы "относительно воды - не воды, электроэнергии - на электроэнергии и так далее" для Крыма должны декларировать функционеры министерства, отвечающие за этот блок вопросов, а не люди, которые никакого отношения не имеют к этой проблеме, отметил Куркчи.

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