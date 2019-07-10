Замглавы Укргосархива сообщили о подозрении, - НАБУ

Чиновника подозревают в злоупотреблении влиянием и внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на осуществление функций государства или местного самоуправления, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следствие установило, что чиновник в обмен на $10 тыс неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до $9,8 тыс. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере $4,8 тыс, чиновника… задержали", - сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, накануне ряд СМИ сообщил о задержании и.о.ц главы Фонда госимущества Виталия Трубарова. Вскоре эту информацию опроверг вице-премьер-министр Павел Розенко, опубликовав фото Трубарова с совещания правительственного комитета.

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Позднее НАБУ сообщило, что вместе с сотрудниками департамента "К" СБУ проводит обыски в Фонде госимущества. Вечером 9 июля стало известно, что эти обыски связаны с задержанием заместителя главы Государственной архивной службы.