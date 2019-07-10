Убийство бездомного на мосту в Днепре: Прокуратура подала апелляцию на решение суда, отпустившего подозреваемых

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "УНИАН".

Апелляционная жалоба подана на решение Кировского районного суда Днепра от 4 июля, согласно которому подозреваемых из СИЗО отпустили под домашний арест.

В представленной жалобе правоохранители настаивают на взятии подозреваемых под стражу.

Также в полиции отметили, что 27 июня следственными подразделениями было завершено следствие по факту убийства мужчины, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в апреле этого года 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии, потому, что им не понравился 48-летний мужчина, сначала начали его бить, а потом просто не дали ему выбраться из-за парапета и столкнули в реку. Человек, инвалид второй группы, погиб.

Позже суд в Днепре выпустил на свободу двух подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали преступление на камеру.

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