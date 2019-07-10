Военный корабль РФ "Сметливый" зашел в закрытый район стрельб учений "Sea Breeze 2019", - ВМС ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба командования Военно-морских сил Вооруженных сил.

"10.07.2019г . Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря. Так, несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze-2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 утра в среду, 10 июля, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя опасную ситуацию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что российский корабль был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что имеет "проблемы со связью".

Командование ВМС подчеркивает, что данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать РФ как прогнозируемый субъект международного морского права.



