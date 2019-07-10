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10.07.19 12:11

Зеленский назначил Бно-Айрияна главой Киевской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

Зеленский назначил Бно-Айрияна главой Киевской ОГА

Церемония представления нового главы Киевской ОГА прошла в Борисполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу вам представить нового руководителя Киевской области - Михаила Бно-Айрияна", - отметил Президент и подписал соответствующий указ о назначении.

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Зеленский заверил, что новый руководитель Киевской ОГА является "профессиональным специалистом" и "профессиональным человеком".

35-летний Михаил Бно-Айриян - специалист по международным отношениям, экономист-международник, переводчик с арабского языка. Работал заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" , директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортеров при МИД Украины.

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