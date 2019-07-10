С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня предложили новую систему оплаты труда, которая будет стимулирующей и началом хорошей системы вознаграждения для украинского учителя", - заявил Гройсман.

Он отметил, что согласно с новой системой, с января 2020 года "украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%". "Особый акцент будет сделан на молодых учителях, которые не имеют на сегодняшний день еще собственного стажа, и когда приходят преподавать в начале имеют прибитую зарплату минимальным уровнем. Сейчас так не будет, будет по другому", - сказал премьер-министр.

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"Если молодой учитель сейчас получает 5410 грн (оклад, надбавка за престижность и за проверку тетрадей). Изменение системы даст возможность получать такому же учителю 7643 грн", - рассказала министр образования Гриневич.

Она добавила, что в 2023 году самый маленький должностной оклад педагогического работника должен составлять 4 прожиточных минимума.

"Например, есть молодой воспитатель детского сада. Мы предлагаем давать больший должностной оклад. Сейчас этот воспитатель получит минимально 4173 грн. В 2020 году он будет получать оклад (не учитывая надбавки за престижность) 6369 грн. Этот рост более чем 52% в месяц. Среднегодовая месячная зарплата будет 7427 грн (учитывая надбавки за оздоровление и вознаграждение за годовую работу)", - пояснила госпожа министр.