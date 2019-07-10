В ГБР нет тайн для Портнова. Куда потом сливается информация? В Москву? - адвокат Порошенко Головань

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в блоге на УП пишет адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"Пусть как там ни раздувает щеки господин Директор государственного бюро Роман Труба, рассуждая на камеры о тайне следствия и других тайнах, достаточно подписаться на телеграмм-канал "известного юриста Андрея Портнова" чтобы убедиться, что для этого многолетнего друга руководителя президентского офиса в ГБР нет каких тайн", - пишет Головань.

Он отмечает, что Портнов получает и публикует копии не ему присланных писем раньше, чем их получают адресаты, сообщает о повестках, обысках и временных доступах в производствах по его заявлениям и не только.

"Еще хвастается, что публикует лишь малую часть известной ему информации (по его собственным словам - 5-10 процентов)", - пишет Головань.

При этом, как отмечает адвокат Порошенко, "в последнее время известный юрист публикует документы и информацию ГБР не так нагло".

"Ссылается на "слухи" и "данные из правоохранительных кругов". То есть, начал получение информации хоть и примитивно, но "легендировать".

"С учетом сказанного выше, некоторые производства ГБР, например, об украинских моряках и кораблях, о ситуационной комнате, выглядят как спецоперации по организации каналов доступа к государственным тайнам Украины", - пишет Головань.

По его словам, чиновники ГБР с использованием возможностей центрального органа исполнительной власти собирают сведения об обстоятельствах перехода украинских кораблей, об обсуждениях и решениях, которые происходили в ситуационной комнате.

"Далее информация передается многолетнему другу руководителя президентского офиса. А потом куда? Прямо в Москву?", - пишет Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань