Активисты пытались провести акцию в защиту крымских татар на Красной площади в Москве, их задержали

У задержанных в руках были плакаты с надписями "Наши дети не террористы" и "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", Цензор.НЕТ со ссылкой на российский телеканал "Дождь".

Активистов отвезли в отдел полиции "Китай-город".

Акция на Красной площади была приурочена рассмотрению в Верховном суде России жалобы на приговор крымским татарам по делу запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Четверо обвиняемых в декабре прошлого года получили от 9 до 17 лет колонии по делу об участии в террористической группировке.

Российские правоохранительные органы проводили задержания предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир" не только в оккупированном Крыму, но и на территории России - например, в Татарстане. Весной десятерых обвиняемых там также осудили на сроки до 17 лет.

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Правозащитники неоднократно призывали прекратить преследования участников "Хизб ут-Тахрир", которая в ряде стран действует на законных основаниях и не считается экстремистской организацией. Многие осужденные и арестованные в России участники этого религиозного движения признаны политзаключенными.

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