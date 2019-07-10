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10.07.19 12:44

РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР

Российская Федерация продолжает активно обеспечивать потребности российской оккупационной группировки войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В течение июня-июля с.г. с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлено более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами", - сказано в сообщении.

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В то же время автомобильным транспортом с российской территории завозились грузы военного назначения. В т.ч. речь идет о гражданских автомобилях, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществлялось ФСБ РФ, а после пересечения - подразделениями российско-оккупационных войск.

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