"Вийди отсюда, розбійник! Плохо чуєш? Іді гуляй", - Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря горсовета Годунка. ВИДЕО

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Между президентом Зеленским и секретарем горсовета Годунком произошла перепалка во время обсуждения строительства больницы в Борисполе. Сперва, когда Годунок пытался выступать он снимал Зеленского на свой телефон, на что Зеленский перебил его и попросил перестать снимать.

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Подводя итог разговора с местными властями Борисполя Зеленский заявил: "Когда много кричат, я прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который много кричит. Я на своем веку, мне 42 года почти, видел много людей. Я тут прочитал, газета, эта правда или нет: "Член "Батькивщины", секретарь Бориспольского горсовета, ранее судим ч. 3ст. 142 УКУ "разбой с причнением тяжелых телесных повреждений". Это вы? Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста. Будешь на райадминистрации сидеть кричать". Годунок ответил, что он не из райадминистрации, на что президент сказал: "Да, мне всеравно где ты".

Годунок в ответ выкрикнул "все мы президенты", вспомнив инаугурационную речь Зеленского, на что президент сказал: "Ты точно не президент. Поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи. Извините эмоции, не люблю просто бандитов".

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Ярослав Годунок - секретарь Бориспольского городского совета, член политической партии "Батькивщина".

Напомним, в мае и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун без предупреждения посетила Бориспольскую центральную районную больницы и рассказала об увиденном.