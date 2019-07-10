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10.07.19 13:01

Телемост возможен, если украинская студия будет в Симферополе, а Путин включится из Гааги, - Садовый

Телемост между Украиной и Россией возможен лишь тогда, "когда украинская студия будет в освобожденном от оккупантов Симферополе, а Путин будет давать комментарии по скайпу из суда в Гааге".

Телемост возможен, если украинская студия будет в Симферополе, а Путин включится из Гааги, - Садовый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Садовой отмечает, что из-за попытки провести подобные телемосты, а также пророссийскую пропаганду, которой изобилует эфир купленных соратником Медвечука медиа, их надо национализировать или лишить лицензии на вещание.

"На это были основания еще с 2018 года, но председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, избранный по квоте Порошенко, отказывался ставить вопрос на обсуждение", - заявлял ранее Садовый. Сегодня, по мнению политика, этим решением должен заниматься СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо собирать СНБО по вопросу медведчуковской пропаганды. Иначе ситуация выйдет из под контроля, - Садовый

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