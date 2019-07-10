В ЕС призвали Раду принять проект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter, информирует Цензор.НЕТ

"Мы призываем депутатов лучше использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426, который уточняет юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда", - сообщает представительство.

"Ключевым для антикоррупционных усилий является то, чтобы Высший антикоррупционный суд мог сосредоточиться только на тех случаях, которые расследует НАБУ, и не был перезагружен тысячами других дел", - обосновали в представительстве необходимость принятия закона.

Напомним, 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

Так, предложенными изменениями в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины" уточняется его подсудность. Теперь упомянутая организация сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

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