90% абитуриентов открыли электронные кабинеты и более 10 тыс. подали заявления в университеты, - Гриневич

Об этом рассказала журналистам после заседания правительства министр образования Лилия Гриневич, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она отметила, что сегодня, в первый день подачи заявлений на поступление, это сделали более 10 000 абитуриентов.

"Сегодня все подают уже свои документы. Но у нас было время специально отведенное с 1 июля для открытия электронных кабинетов. Практически до этого момента почти 90% ожидаемых поступающих уже открыли свои электронные кабинеты. И за эти несколько часов мы уже имеем более 10800 заявлений от абитуриентов, которые уже прислали документы", - рассказала Гриневич.

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Министр образования призвала поступающих перед подачей заявления внимательно проверять, какие документы они загрузили в электронный кабинет.

"Я бы хотела привлечь внимание всех абитуриентов, что они должны очень внимательно проверить, что они присылают. Потому что потом уже, когда ты прислал первое заявление, изменения делать нельзя. У нас все разъяснения на сайте и видеоразъяснения. Лучше убедиться, что вы посылаете, проверить все файлы, которые вы присоединили. Потому что в прошлом году мы находили даже рецепты на торты и фото домашних любимцев", - отметила Гриневич.