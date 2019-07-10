Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.07.19 14:41

Днепровский меткомбинат оказался под угрозой остановки из-за вывода оборотных средств в офшор

Днепровский меткомбинат, который входит в состав группы ИСД, оказался под угрозой остановки. Оборотные средства предприятия были выведены в офшор, а Хозсуд Днепропетровской области инициировал банкротство комбината.

дмк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", об этом говорится в статье "На грани: почему ДМК может остановиться" бизнес-портала uaprom.info.

"Первой ласточкой" стал иск к комбинату бизнесмена Рафика Дау (и по совместительству родственника О. Мкртчана). Как оказалось, Днепровский меткомбинат по указанию гендиректора ИСД получил средства от Р. Дау на производство продукции, которые в итоге были выведены на кипрский офшор, тем самым оставив завод без оборотных средств", - говорится в статье.

Позже стало известно о старте 31 мая процеуры банкротства ДМК, инициированной Хозяйственным судом Днепропетровской области. Формальным поводом к таким действиям стал иск малоизвестной ООО "Технобудмонтаж Групп", которой предприятие задолжало всего 2,5 млн. грн.

"Это привело к тому, что комбинат не может полноценно распоряжаться своими средствами на счетах, в том числе финансировать социальную сферу, поскольку должен направлять все деньги на погашение текущих обязательств перед кредиторами", - констатируется в материале. Одним из факторов, повлиявших на ДМК, стал конфликт акционеров ИСД, которые оспаривают в судах условия продажи акций. Этот факт парализовал принятие решений в ИСД, в результате чего корпорация лишилась руководства: срок действия доверенности исполнительного директора Максима Завгороднего на право занимать эту должность истек. Естественно, под удар попали активы ИСД, прежде всего, ДМК, кредиторская задолженность которого превысила 80 млрд. грн.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100