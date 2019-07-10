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10.07.19 14:44

"Выборы 2019": в Чернигове презентовали программу, с помощью которой можно сравнить программы партий

В Чернигове презентовали программу "Выборы 2019", призванную помочь украинцам сравнить предвыборные программы политических партий и определиться, за кого голосовать.

выборы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил областной телеканал UA: Чернигов.

Сравнительную программу презентовал региональный представитель общественной организации "Центр UA" Денис Мурза.

"Этот онлайн-инструмент разработали за деньги агентства США по международному развитию. Сделали его аналогичным инструменту сравнения программ кандидатов в Президенты Украины, который представили аналитики весной этого года", - говорится в сообщении.

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Мурза отметил, что на сайте vybory2019.pravda.com.ua есть три раздела: партии, сферы политики и тест. В первом представлены 12 политсил, которые сейчас лидируют в четырех национальных рейтингах, во втором - 25 сфер государственной политики, где можно сравнить планы каждой из партий, и третий раздел - это тест, который помогает избирателю найти партии, с которыми его взгляды больше всего совпадают. Однако для этого человеку надо ответить на 30 не очень легких вопросов.

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