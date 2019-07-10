"Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец

Такое решение профильный комитет принял на заседании 10 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отправить закон на доработку предложила сама Богомолец. Она хочет учесть в нем замечания главного научно-юридического управления.

При этом автор законопроекта сообщила, что она удивлена ажиотажем вокруг ее детища. Богомолец подчеркнула, что речь в документе идет "не о физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах". И напомнила, что предлагает мониторить использование крепких выражений цифровым путем, а не при помощи правоохранителей.

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Кроме этого, Богомолец раскритиковала слова и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун об определенной пользе нецензурной лексики.

По словам нардепа, если бы "матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита".

В ответ на замечание первого замглавы Комитета ВР по вопросам свободы слова Ольги Черваковой, что статья 173 об административных правонарушениях уже предусматривает наказание для всех граждан за использование нецензурной лексики, Богомолец отметила, что тщательно изучала действующее законодательство и найдя там пробелы, решила зарегистрировать собственный законопроект.

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Напомним, 3 июля народный депутат Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 "О противодействии сквернословию".