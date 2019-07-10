Таким людям, как Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение. Мы должны с этим разбираться, - Зеленский

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - заявил он в Борисполе (Киевская обл.) в среду, отвечая на вопрос о телеканале NewsOne, который намеревался провести телемост с одним из российских каналов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава государства отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады. "Никаких информационных монополий у нас не будет", - подчеркнул глава государства.
"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил Зеленский.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".
Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).
Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.
Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.
В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.
Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.