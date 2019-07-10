Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей и превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, - Зеленский

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - сказал он в среду на ЧАЭС, где проходила церемония передачи нового безопасного конфайнмента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и сняты предпосылки для коррупции.

"Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны. - Ред.), о которых человек узнает, уже приехав на пункт пропуска", - указал он.

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Зеленский также подчеркнул, что не будет больше "запретов снимать видео и других подобных глупостей".

"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами", - заявил он.

Чернобыльская зона отчуждения должна перестать быть символом коррупции и нарушений закона, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это и взятки, которые берут с туристов, и нелегальный вывоз металлолома, и использование природных ресурсов. Все это мы очень скоро прекратим", - сказал он в среду во время посещения ЧАЭС.

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Зеленский отметил, что сегодня этой территории Украины нужно дать новую жизнь.

"До сих пор Чернобыль был негативной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество", - считает он.

Президент отметил, что Чернобыльская зона - уникальное место на планете, где природа восстанавливается после мировой техногенной катастрофы.

"Мы должны показать это место миру - ученым, экологам, историкам, туристам", - сказал он.