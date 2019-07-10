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10.07.19 16:15

"єМалятко": Кабмин одобрил запуск 10 онлайн-услуг, связанных с рождением ребенка

Кабинет Министров одобрил старт программы для по получению 10 онлайн-услуг, связанных с рождением ребенка.

"єМалятко": Кабмин одобрил запуск 10 онлайн-услуг, связанных с рождением ребенка

Об этом сообщает "Команда Зеленского" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня принято постановление КМУ, благодаря которой начнется развитие уникального проекта, электронной услуги нового поколения – "єМалятко"! Теперь можно будет получить 10 услуг, связанных с рождением ребенка, по одному онлайн или офлайн заявлению да еще и сразу в роддоме", - говорится в сообщении.

В команде президента добавляют, что Украина станет первой в мире, где можно будет "с одним документом получить 10 государственных услуг".

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Сервис, цель которого объединить все услуги, касающиеся рождения ребенка. Проект представило Министерство юстиции в феврале текущего года. Родители смогут получить такие услуги, как регистрация места проживания ребенка; назначения помощи при рождении; регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения; регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов.

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