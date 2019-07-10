Крымских татар, задержанных во время акции протеста в Москве, отпустили, - адвокат Пиховкин

Об этом Громадському радіо сообщил их адвокат Александр Пиховкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, участников акции протеста обвиняют в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Адвокат, ссылаясь на задержанных, отметил, что обращались с ними корректно.

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"Сотрудники полиции вели себя с ними корректно, сдержанно. В первую очередь, спрашивали о состоянии здоровья задержанных", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что были и нарушения прав задержанных.

Напомним, 10 июля полиция задержала семерых крымско-татарских активистов. Они проводили акцию против преследований крымских татар под предлогом борьбы оккупационных властей с терроризмом.

У задержанных в руках были плакаты с надписями "Наши дети не террористы" и "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием".

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