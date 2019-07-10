Британия в ООН призвала Россию открыть доступ наблюдателям к незаконно аннексированному Крыму

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель постоянного представительства Великобритании при отделении ООН и других международных организациях в Женеве по поводу отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который был сделан на основе работы мониторинговой миссии по правам человека в Украине.

"Мы осуждаем Россию за то, что она не смогла соблюсти резолюции 73/263 Генеральной Ассамблеи ООН, и призываем РФ разрешить международным мониторинговым организациям въехать в аннексированный Крым, а также призываем немедленно освободить всех политических заключенных", - заявил представитель Великобритании.

Он добавил, что Британия осуждает обыски и арест 20 крымских татар в Симферополе в марте этого года и шокирована сообщениями в СМИ о выборочном задержания людей, несправедливых судах и пытках в оккупированном Крыму.

Британский представитель также отметил, что Лондон очень обеспокоен состоянием здоровья более 70 украинских политзаключенных, которые сейчас содержатся в России, в частности, Павла Гриба и Эдема Бекирова, которым необходима срочная медицинская помощь.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию положить конец незаконному контролю над Крымским полуостровом и попыткам перекроить европейские границы. Хант отметил, что Россия продолжает осуществлять нарушение прав человека за пределами своих границ и систематически преследует тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма.

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