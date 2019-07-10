Верховная Рада планирует 11 июля рассмотреть отчеты ВСК о нападениях на активистов и о хищениях в армии, - Парубий

Об этом спикер парламента Андрей Парубий рассказал в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть два отчета. Один - это по хищениям в украинской армии, и один, касающийся общественных активистов и (умершей в результате нападения активистки и чиновницы Екатерины. - Ред.) Гандзюк. На завтра он запланирован и стоит в повестке дня", - сказал он.

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Также, по словам Парубия, завтра Верховная Рада планирует повторно рассмотреть увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, который ранее уже заявлял о своей отставке. В общем спикер парламента назвал повестку дня 11 июля "очень амбициозной".

"На завтра среди запланированного… Кроме ключевого закона Избирательного кодекса - это ключевой документ, считаю очень важным, чтобы все депутаты были в зале и поддержали его. Но кроме этого закона, на завтра я планирую закон о заложниках, закон о военных капелланах, закон о политзаключенных, который уже готов во втором чтении, закон о солнечной электроэнергии для малого и среднего бизнеса, очень настаивает на этом комитет и все в зале это поддерживают, закон об упрощенном режиме ввоза электромобилей", - перечислил он.

Напомним, 6 ноября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала постановление о создании Временной следственной комиссии парламента по расследованию нападения на активистку и чиновника Екатерину Гандзюк (умерла 4 ноября 2018 - ред.) и других общественных активистов в Украине.

24 июня народные депутаты, которые входили во Временную следственную комиссию по нападениям на гражданских активистов, обнародовали отчет по результатам своей работы. ВСК в частности пришла к выводу, что местные органы власти привлекают коммунальные "муниципальные стражи" для давления на активистов.

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