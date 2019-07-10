"Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 13 по 23 июня, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, лидирует партия "Слуга народа", за которую планировали отдать голоса 34% от всех опрошенных: 38% среди тех, кто планирует голосовать и 50% среди тех, кто определился и намерен голосовать.

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Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За життя" (8% от всех опрошенных, 9% среди тех, кто планирует голосовать, 12% среди тех, кто определился и намерен голосовать), "Голос" (5% от всех опрошенных, 6% среди тех, кто планирует голосовать, 8% среди тех, кто определился и намерен голосовать), "Европейская Солидарность" (5% от всех опрошенных, 5% среди тех, кто планирует голосовать, 7% среди тех, кто определился и намерен голосовать) и "Батькивщина" (4% от всех опрошенных, 5% среди тех, кто планирует голосовать, 6% среди тех, кто определился и намерен голосовать).













Исследование проводилось Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).



Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 13 по 23 июня 2019. Всего было опрошено 2,400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.



Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 61.8%.